Os Estados Unidos destinaram 73 bilhões de dólares a suas atividades de inteligência civil e militar em 2017, no país e no exterior, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

O departamento de Defesa informou que o orçamento para as atividades de inteligência militar durante o ano fiscal concluído em setembro atingiu 18,4 bilhões de dólares.

Desde 2011, a recomendação é cumprida no prazo de 30 dias após a conclusão do ano fiscal, sob a forma de dois valores globais, que envolvem as atividades civis e militares, sem distinção de distribuição geográfica.