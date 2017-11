Os Estados Unidos continuarão lutando para eliminar a ameaça terrorista, disse nesta quarta-feira (1º) o secretário de Estado Rex Tillerson, um dia após o atentado em Nova York, realizado por um uzbeque que mantinha vínculos com o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"Mais uma vez vimos a aterrorizante face do terror dentro de nossas próprias fronteiras, porém essa é uma face que não tem fronteiras", declarou Tillerson, ao receber o seu homólogo belga Didier Reynders em Washington.

O secretário de Estado confirmou a presença de uma cidadã belga e cinco argentinos entre as oito vítimas fatais do ataque ocorrido na terça-feira, no qual um homem jogou a sua caminhonete contra ciclistas e pedestres em uma ciclovia em Manhattan. Entre os onze feridos também há três belgas e um argentino.