Entre 1º de julho e 30 de setembro, 31 denúncias de abuso sexual contra funcionários das Nações Unidas foram registradas no mundo - afirmou o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric, nesta sexta-feira (3).

O número é parte da política do secretário-geral, Antonio Guterres, de tolerância zero em atos de violência sexual cometidos por pessoal civil, ou militar, da ONU e de sua vontade de transparência, acrescentou Dujarric, em sua conversa diária com a imprensa.