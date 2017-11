Anunciada nesta sexta-feira (3), a conquista por parte do Exército sírio de seu último centro urbano levará o EI a se tornar um movimento extremista clandestino, depois de fracassar em seu objetivo de conservar e de governar no Iraque e na Síria um território tão vasto quanto a Itália, povoado por sete milhões de habitantes - consideram os analistas.

O mais provável é que o grupo se transforme em uma guerrilha nas zonas povoadas por muçulmanos sunitas, as quais nem Iraque nem Síria conseguirão controlar totalmente. Ao mesmo tempo, manterá focos insurgentes em outros países e continuará inspirando atentados no mundo inteiro, por meio da propaganda de seu "cibercalifado", como aconteceu em Nova York.

"O Daesh [acrônimo do EI em árabe] está encurralado, perdeu suas duas capitais. E outras ofensivas buscam aniquilar o pseudocalifado e seus supostos soldados", garantiu em audiência no Senado da França, na última terça (31), a ministra francesa dos Exércitos, Florence Parly.

No Iraque, o EI está sendo derrotado, mas "a vitória militar não está acompanhada de uma visão política sobre a reintegração da população árabe e sunita no jogo político", diz à AFP o pesquisador e professor de Ciência Política Jean-Pierre Filiu.

O EI no Iraque foi a ressurgência do grupo Al-Qaeda no Iraque, fundado em 2004, derrotado três anos mais tarde e que passou para a clandestinidade antes de reaparecer sob outra forma.

"Há poucas dúvidas de que o Estado Islâmico, ou algo similar, sobreviverá à campanha mundial lançada contra ele", aponta o relatório "Muito além do califado", do especialista do Soufan Group Richard Barrett, que dirigiu a seção de Contraterrorismo no MI6 britânico e nas Nações Unidas.