Alfonso Celso Caldas de Lima, de 37 anos, e Gregório Graça Alves (conhecido como Mano G), de 30, foram capturados no município de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá (centro), em uma operação da Procuradoria e do Exército.

Ambos os criminosos, supostos integrantes da Família do Norte, terceira maior facção brasileira do tráfico de drogas, fugiram da prisão no Brasil em maio de 2016 e em fevereiro de 2015, respectivamente.

Caldas de Lima e Graça Alves entraram em março na Colômbia depois de cruzar a Amazônia brasileira e chegar por via terrestre a Puerto Boyacá, onde segundo as autoridades pretendiam estabelecer "vínculos" com o Clã do Golfo, principal organização narcotraficante na Colômbia.