Dois policiais tunisianos foram esfaqueados "por um salafista" nesta quarta-feira (1º), diante do Parlamento da Tunísia, e um deles ficou gravemente ferido - anunciou o Ministério do Interior à AFP.

"Um salafista atacou dois policiais com uma faca. Um deles foi atingido no rosto, o outro, no pescoço, e (este último) se encontra na UTI", disse o porta-voz do Ministério, Yasser Mesbah, acrescentando que o agressor foi detido.