As autoridades detiveram o presidente de uma filial da estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) e outros dois funcionários de alto escalão, acusados de participar de uma enorme rede de corrupção na principal empresa do país.

"São acusados de associação criminosa e peculato" por autorizar contratos com superfaturamento e estão presos em Caracas, manifestou Saab em coletiva transmitida pela emissora estatal VTV.

Saab especificou que, em paralelo com essas prisões, esta semana "ocorreu o desmantelamento de uma rede de extorsão" vinculada à divisão da PDVSA no estado de Carabobo (noroeste).

O procurador assinalou que foram detidos quatro funcionários que exigiam a contratistas da PDVSA comissões de 6% a 8% do total de faturas pendentes, na moeda local e em dólares.

Em setembro, oito diretores de alto escalão da Petrozamora, uma empresa mista que opera no município de Cabimas, no estado de Zulia (noroeste), foram presos acusados de "comercialização ilícita" de petróleo que foi enviado às ilhas do Caribe.