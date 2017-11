Um general americano do Corpo de Marines condenado ao confinamento na base naval de Guantánamo foi libertado provisoriamente nesta sexta-feira, dois dias depois de ser detido por ordem de um juiz militar.

O general de brigada John Baker, que dirige as equipes de defesa dos presos em Guantánamo, foi condenado a passar 21 dias confinado na base militar dos Estados Unidos em Cuba.

Baker se negou a cumprir as exigências de um juiz durante uma audiência no julgamento contra Abdel Rahim Al-Nashiri, acusado de ser o autor intelectual do ataque contra o destróier "USS Cole" em 2000.