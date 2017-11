O deputado trabalhista Kelvin Hopkins foi suspenso nesta sexta-feira (3) de seu partido por assédio sexual contra uma jovem militante, em uma onda de denúncias que afeta a classe política britânica e que na quarta-feira provocou a renúncia do ministro da Defesa.

Em um ambiente de crescente pressão por esses escândalos, a primeira-ministra Theresa May apresentou também nesta sexta, na qualidade de chefe das fileiras dos conservadores britânicos, um "novo código de conduta" aplicável aos membros de seu partido, os Tories, incluindo parlamentares.

Hopkins, de 76 anos, foi suspenso pelas suspeitas sobre seu comportamento com a jovem militante Ava Etemadzadeh, que na época tinha 24 anos, a quem teria enviado mensagens de texto sugestivas. O Partido Trabalhista abriu uma investigação a respeito.

O caso teria ocorrido em 2014 durante um ato do partido, segundo o jornal The Daily Telegraph.

"Me abraçou para se despedir, me agarrou muito de perto e esfregou sua perna contra mim, o que me indignou", disse a militante.