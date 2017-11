Entre os presentes no Supremo estava a ex-presidente do Parlamento regional, Carme Forcadell.

Os 14 integrantes do governo e seis ex-deputados foram convocados a depor como investigados por rebelião, sedição e desvio de fundos por seu papel na proclamação da república catalã em 27 de outubro, decisão que recebeu uma resposta firme do governo central do primeiro-ministro Mariano Rajoy: a destituição do Executivo catalão e a dissolução do Parlamento.