Na Coreia do Sul existe a preocupação de que a visita do presidente americano agrave a situação se Donald Trump não limitar a dura retórica contra Pyongyang.

O presidente americano, que já disse considera uma "perda de tempo" qualquer negociação direta com Pyongyang, se reunirá em Seul com o presidente sul-coreano, Moon Jae-In, que defende uma política de abertura com a Coreia do Norte, algo que Trump considera um "apaziguamento".