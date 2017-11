Confira abaixo alguns dos mais sangrentos ataques a tiros já registrados nos Estados Unidos, após a tragédia em uma igreja do Texas, neste domingo (5), que deixou 26 mortos:

Em 1º de outubro de 2017, Stephen Paddock, de 64 anos, abriu fogo a esmo, atirando do 32º andar do hotel Mandalay Bay contra uma multidão que assistia a um show de música country em Las Vegas (Nevada, oeste). No episódio, 58 pessoas morreram, e mais de 500 ficaram feridas. Paddock se matou em seguida.