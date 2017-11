Três anos e meio antes do voo histórico de Yuri Gagarin no espaço, a cadela Laika tornou-se, em novembro de 1957, o primeiro ser vivo a alcançar a órbita terrestre, e um dos muitos animais que precederam o ser humano em sua conquista do espaço.

Quanto ao Irã, que anunciou que quer enviar um homem ao espaço, testou com sucesso em 2010 um foguete produzido localmente com vários animais vivos, incluindo um rato, tartarugas e vermes, e enviou em 2013, dois macacos ao espaço.

Em setembro de 2007, tardigrades, animais microscópicos conhecidos por sua robustez, sobreviveram ao vácuo e à radiação do espaço. Ao retornar, a maioria desses invertebrados minúsculos não apresentava alteração biológica e até mesmo reproduzia normalmente, sugerindo um reparo do DNA danificado pelos raios ultravioletas.

Em 2014, cientistas japoneses realizaram fertilização in vitro com esperma de rato armazenado por nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS). O nascimento de 73 ratos saudáveis mostra uma regeneração do DNA danificado após a fertilização, uma experiência que os pesquisadores dizem que poderia ter implicações importantes para as futuras colônias humanas no espaço.