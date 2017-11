Concentrações recorde de CO2, elevação do nível do mar, recuo das geleiras: cada vez mais alarmantes, os principais indícios das mudanças climáticas põem em evidência a urgência de se agir em relação ao problema global.

O planeta bateu em 2016 seu terceiro recorde mundial consecutivo de calor, com uma temperatura superior em cerca de 1,1ºC com relação à média da era pré-industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O século XXI já conta com 16 dos 17 anos mais quentes desde que começou o registro de temperaturas, em 1880.

No Ártico, a extensão do gelo no verão de 2016 foi a segunda mais reduzida já registrada (4,14 milhões de km2, atrás da de 2012). Em algumas regiões da Rússia, a temperatura foi 6ºC ou 7ºC superior ao normal.