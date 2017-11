Investigadores de um "think tank" de Washington que tiveram acesso prioritário ao novo dossiê desclassificado disseram que inclui o vídeo de casamento do filho de Bin Laden e diários deixados pelo militante saudita.

De acordo com Thomas Joscelyn e Bill Roggio, acadêmicos da Fundação pela Defesa da Democracia que tiveram a permissão para estudar os arquivos antes de serem tornados públicos, isso fornece novas informações.

A inclusão do vídeo de casamento de Hamza Bin Laden, por exemplo, mostra ao mundo a primeira imagem do filho favorito de Bin Laden como adulto, em uma gravação aparentemente feita no Irã.