Cerca de 10.000 empregos do setor bancário e de seguros podem ser deslocados do Reino Unido imediatamente após o Brexit, advertiu nesta quarta-feira (1) um alto funcionário do Banco da Inglaterra (BoE).

O efeito "com base nos planos de resgate que recebemos dos bancos e das companhias de seguros [...] deverá ser de aproximadamente 10.000" empregos perdidos no Reino Unido no primeiro dia depois do Brexit no caso de um cenário de saída pessimista, declarou Sam Woods diante de uma comissão parlamentar da Câmara dos Lordes.

O BoE, em que Woods é diretor-geral da Autoridade Prudencial de Regulação (PRA), havia solicitado às empresas do setor que lhe transmitiram as soluções que previam no caso de o Reino Unido sair da União Europeia (UE) sem um período de transição.

A City de Londres, coração financeiro da Europa, está angustiada pela decisão dos britânicos de abandonar a UE, podendo privar as organizações estabelecidas no Reino Unido do passaporte financeiro europeu que lhes permite fazer negócios sem obstáculos em todos os países comunitários.

Esse número "representa menos de 1% dos empregos financeiros [do Reino Unido] e 2% dos empregos nos bancos e nos seguros", informou o responsável, indicando que a cifra é pequena se for levado em conta todo o setor.

Woods também confirmou que o Banco da Inglaterra considera que "entra na variedade de cenários plausíveis" que depois o Brexit sejam perdidos 75.000 empregos relacionados com os serviços financeiros, como sugeriu um relatório independente da consultoria Oliver Wyman en 2016.

O Reino Unido deve sair da UE no final de 2019, mas as autoridades britânicas e europeias têm tido dificuldade de fazer as negociações de saída avançar.

Um certo número de bancos indicaram que já prevêem deslocamentos de empregos para outros centros financeiros europeus, especialmente Frankfurt.