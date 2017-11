A fabricante de carros de luxo BMW anunciou, nesta sexta-feira (3), o recall de "aproximadamente 1 milhão de veículos" na América do Norte, devido a dois problemas diferentes que criam riscos de incêndio, e não descartou que outros países possam ser afetados.

O problema é ligado a defeitos potenciais na fiação do ventilador de controle climático, o que, em "casos extremamente raros", poderia provocar um incêndio, afirmou.

O segundo recall vai resolver um problema com a válvula de aquecimento de certos modelos da BMW de 2007 a 2011 equipados com um motor de 6 cilindros.

"Irregularidades no processo de fabricação podem levar à corrosão e, em casos extremamente raros, a um evento térmico", explicou a companhia.

A maior parte dos recalls acontece nos Estados Unidos. Cerca de 15 mil carros afetados serão convocados no Canadá.

"Não excluímos" a possibilidade de outros mercados, além de EUA e Canadá, poderem ser alvo das mesmas ações de recall, disse o porta-voz. Ele acrescentou que a BMW já está conversando com autoridades europeias.

Os carros afetados foram produzidos em Spartanburg, na Carolina do Sul, bem como na Alemanha, na África do Sul e em vários outros países, afirmou o porta-voz.

O recall é o último revés para a empresa alemã, após sua sede em Munique ser alvo de uma inspeção de autoridades antitruste da União Europeia no mês passado, como parte de uma investigação de conluio entre fabricantes da Alemanha.

As notícias sobre os recalls, contudo, afetaram pouco as ações da BMW na bolsa de Frankfurt, com queda das ações da fabricante de 0,33%, a 89,57 euros.