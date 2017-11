A Austrália decidiu proibir a partir de 2019 o acesso ao Uluru, o maior monólito do mundo, pelo temor de que a região se transforme em um "parque temático" sem o respeito necessário pelo profundo significado cultural da gigantesca rocha vermelha.

As escaladas acontecem contra a vontade dos aborígenes proprietários, os Anangu, que consideram o local sagrado.

Em uma reunião da diretoria do Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, integrado por proprietários aborígenes e representantes do parque nacional, foi aprovada por unanimidade a proibição do acesso aos turistas.