A líder birmanesa Aung San Suu Kyi visitou nesta quinta-feira, pela primeira vez, o oeste do país, onde o exército realiza uma campanha de repressão qualificada pela ONU de "limpeza étnica" contra a minoria muçulmana rohingya, o que provocou uma fuga em massa para Bangladesh.

"A conselheira de Estado (título oficial de Suu Kyi) se encontra em Sittwe e visitará Maungdaw e Buthidaung", declarou à AFP Zaw Htay, porta-voz do governo.

Os dois dois distritos ficam ao norte do estado de Rakhine, epicentro da operação contra os rohingyas.

Esta é a primeira vez que prêmio Nobel da Paz, que governa Mianmar desde abril de 2016, visita a região desde o início do conflito.

Suu Kyi foi muito criticada no exterior por sua pouca empatia com os rohingyas, uma das minorias mais perseguidas do mundo.