MAX MASSEY / KSAT 12/REUTERS/FOLHAPRESS

Um tiroteio em uma igreja Batista no estado americano do Texas deixou mais de 20 mortos e mais de 20 feridos neste domingo (4), informou a imprensa local, acrescentando que o atirador foi morto. O ataque aconteceu na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, uma pequena comunidade 50 quilômetros a sudeste de San Antonio, segundo relatos.

O comissário do condado de Wilson, Albert Gamez Jr., disse ter sido informado de um balanço de "27 mortos e mais de 20 feridos", mas ressaltou que espera uma confirmação formal desses números. O canal americano NBC e o jornal The New York Times informaram que seriam cerca de 25 mortos, conforme outras fontes locais.

SUZANNE CORDEIRO / AFP PHOTO

Pessoas no local disseram que o atirador entrou na igreja pouco antes do meio-dia e abriu fogo. Testemunhas afirmaram que cerca de 50 pessoas costumam aparecer nesse horário de culto matinal. Uma criança de dois anos está entre os feridos, informou o site Dallas Morning News.

Uma porta-voz do Connally Memorial Medical Center, nos arredores de Floresville, disse à Fox News que "recebemos pacientes do tiroteio", sem detalhar a quantidade. Helicópteros e equipes de emergência chegaram à cena do crime, e agentes do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam se dirigindo para o local, declarou o órgão.

Em sua conta no twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou condolências aos cidadãos de Sutherland Springs: "Que Deus esteja com as pessoas de Sutherland Springs, Texas. O FBI e os policiais estão na cena. Eu estou monitorando a situação do Japão"

O governador do Texas, Greg Abbott, ofereceu suas condolências às famílias das vítimas. "Nossas orações vão para todos aqueles que foram afetados por esse ato demoníaco. Nossos agradecimentos às forças da ordem por sua resposta", tuitou Abbott, prometendo detalhes sobre o episódio "o mais rápido possível".