Cinco cidadãos argentinos morreram e outro ficou ferido no atentado realizado nesta terça-feira em Nova York, informou a chancelaria em Buenos Aires.

Os argentinos vítimas do ataque eram "da cidade de Rosario (300 Km ao norte de Buenos Aires) e integravam um grupo de amigos que celebrava o 30° aniversário de formatura da Escola Politécnica desta cidade", revelou a chancelaria.

O ataque, realizado com uma caminhonete que atropelou pedestres e ciclistas, foi praticado por um homem de origem usbeque que vivia há alguns anos nos Estados Unidos.

"O governo argentino expressa suas mais sinceras condolências pelo falecimento dos cidadãos argentinos Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij e Hernán Ferruchi, ocorrido como consequência do dramático atentado terrorista na tarde de hoje em Nova York".

O ferido foi identificado como Martín Ludovico Marro, que "se encontra internado no Presbiterian Hospital de Manhattan (...) fora de perigo".

O grupo era integrado por 10 argentinos e quatro escaparam ilesos. As vítimas foram atropeladas quando atravessavam uma ciclovia.

"O Consulado Geral segue trabalhando em permanente contato com as autoridades policiais e com o centro médico que recebeu o ferido, assim como os familiares (das vítimas) na Argentina".