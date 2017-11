"O agressor morreu", declarou à AFP um porta-voz do comissário do condado vizinho de Guadalupe, acrescentando que não houve confronto entre ele e a Polícia.

"Que Deus esteja com o povo de Sutherland Springs, Texas. O FBI & agências da lei estão na cena. Estou monitorando a situação do Japão", tuitou o presidente americano, Donald Trump, em sua primeira reação.

Uma das filhas do pastor da igreja batista dessa pequena localidade rural, de 14 anos, está entre os mortos, disse seu pai, Frank Pomeroy, à rede ABC News. O religioso não estava no recinto no momento do ataque.