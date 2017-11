O comissário do condado de Wilson, Joe Tackitt, disse à rede NBC que "cerca de 25 pessoas" morreram, e outras dez ficaram feridas.

"O agressor morreu", declarou à AFP um porta-voz do comissário do condado vizinho de Guadalupe, acrescentando que não houve confronto entre ele e a Polícia.

"Que Deus esteja com o povo de Sutherland Springs, Texas. O FBI & agências da lei estão na cena. Estou monitorando a situação do Japão", tuitou o presidente americano, Donald Trump, em sua primeira reação.

Pelo Twitter, também se manifestaram o senador republicano pelo Texas, Ted Cruz, e o governador do Texas, Greg Abbott, que prestaram sua solidariedade.

Uma porta-voz do Connally Memorial Medical Center, nos arredores de Floresville, disse à Fox News que a instituição recebeu "oito pacientes depois do tiroteio", e que três deles foram então "transferidos para o Hospital Universitário de San Antonio", uma das maiores cidades do Texas, cerca de 50 quilômetros ao noroeste.