"Esta noite, um míssil balístico foi disparado do território iemenita para o reino saudita", informou a agência de notícias saudita SPA, citando o porta-voz da coalizão árabe dirigida por Riad, que intervém militarmente no Iêmen contra os rebeldes huthis, Turki Al-Maliki.

Alguns habitantes de Riad disseram ter ouvido um enorme barulho, quando o artefato foi destruído perto do Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riad. A infraestrutura continuou funcionando normalmente, de acordo com a agência responsável pela Aviação Civil.

Apoiados pelo Irã, os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram o lançamento do míssil direcionado ao aeroporto, segundo sua emissora de televisão Al-Masirah.

O Iêmen é cenário de uma guerra entre as forças do governo e os rebeldes huthis. Em setembro de 2014, estes últimos se apoderaram da capital, Sanaa, e de grandes extensões de território no norte do país.