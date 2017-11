Apoiados pelo Irã, os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram o lançamento do míssil direcionado ao aeroporto, segundo sua emissora de televisão Al-Masirah.

O Iêmen é cenário de uma guerra entre as forças do governo e os rebeldes huthis. Em setembro de 2014, estes últimos se apoderaram da capital, Sanaa, e de grandes extensões de território no norte do país.