O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou nesta sexta-feira (3) em Londres que a ameaça representada pelo Irã força Israel a estabelecer uma aliança que "jamais pensaria ser possível" com alguns países do Oriente Médio.

"O Irã devora seus vizinhos um após o outro: Líbano, Iêmen e tenta fazer o mesmo com a Síria e o Iraque", afirmou Netanyahu em uma intervenção no think tank Chatham House.

"Tinha um impasse muito grande com [Barack] Obama a respeito do Irã. Ele via o Irã como parte da solução para a situação no Oriente Médio", declarou, enquanto acrescentou que "a visão de Trump é de que o Irã não é a solução, mas sim o problema, e é uma mudança de enfoque importante, a qual apreciamos".