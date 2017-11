As autoridades afegãs ordenaram a suspensão durante três semanas dos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram, muito utilizados pelos insurgentes para transmitir seus comunicados, por questões "técnicas", segundo o ministério das Telecomunicações.

"Há dois dias, muitos cidadãos reclamam do bloqueio do WhatsApp e Telegram", escreveu em sua página do Facebook o ministro das Telecomunicações, Shahzad Aryobee.