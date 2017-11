O advogado na Bélgica do presidente catalão destituído Carles Puigdemont afirmou que seu cliente não tem a intenção de retornar à Espanha porque "há muitas probabilidades de detenção".

Ao ser questionado se o cliente retornaria a seu país, o advogado belga especializado em direitos humanos Paul Bekaert disse que "pelo que me disse até agora is não acontecerá", em uma entrevista ao canal holandês NOS.

Na segunda-feira, o procurador-geral do Estado espanhol apresentou um processo contra eles, aceito pela Audiência Nacional, com acusações de rebelião e sedição, delitos que podem ser punidos com até 30 e 15 anos de prisão, respectivamente, por estimular um processo de secessão na Catalunha.