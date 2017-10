O voto final sobre o projeto, que foi aprovado em primeiro turno na semana passada pela Assembleia Nacional, acontecerá durante a tarde de quarta-feira no Senado.

A nova lei antiterrorista incorporará ao direito comum algumas medidas excepcionais do estado de emergência instaurado na França desde os atentados terroristas de novembro de 2015 (130 mortos), que expira em 1º de novembro.

A votação coincidirá com um importante discurso sobre a segurança de Macron, de 39 anos, no palácio presidencial, durante o qual deve apresentar os seus planos para aumentar o número de policiais e de funcionários do serviço de inteligência na França.