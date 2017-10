O partido do atual presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, recebeu 700.000 dólares da construtora brasileira Odebrecht para a campanha eleitoral de 2009, declarou à procuradoria um ex-embaixador panamenho.

O jornal La Prensa publicou nesta segunda-feira em sua edição digital que o ex-embaixador do Panamá na Coreia do Sul, Jaime Lasso, "recebeu dinheiro de André Rabello, representante da Odebrecht no Panamá, para a campanha eleitoral do Partido Panamenhista (de Varela) em 2009".