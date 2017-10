O secretário de Defesa americano James Mattis afirmou nesta segunda-feira que sua viagem pela Ásia esta semana será focada nas ameaças nucleares da Coreia do Norte.

Mattis indicou que sua viagem às Filipinas, onde se reunirá com seus colegas do Sudeste da Ásia, tratará, entre outros temas, "da crise regional em termos de segurança provocada pela Coreia do Norte".