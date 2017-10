As eleições regionais acontecem com um ano de atraso e após dois meses de trégua, depois dos protestos que deixaram 125 mortos entre abril e julho, convocados pela opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) para exigir a saída do presidente Nicolás Maduro.

"Isto é um triunfo da democracia revolucionária. A Assembleia Nacional Constituinte convocou esta eleição como seu poder plenipotenciário e temos que votar pela paz", disse Maduro no início da votação no Palácio de Miraflores.

Apesar da MUD ter maioria no Parlamento, o poder do Legislativo foi anulado pela justiça - acusada de atuar em favor do governo - e algo similar pode acontecer com os governadores em função da Constituinte.