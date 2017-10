Ha três anos, a Venezuela já sentia os efeitos da crise, agravada pela queda no preço do petróleo, principal produto de exportação do país. Sem recursos suficientes para importar remédios, alimentos e produtos de primeira necessidade, o país enfrenta hoje desabastecimento, inflação anual superior a 600%, em 2017, e queda de 12% Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país). Maduro foi incapaz de solucionar tais problemas, inexistentes no período de fartura petroleira do governo de seu padrinho político, Hugo Chávez (1999-2013). Mesmo assim, Maduro está decidido a concluir o mandato, em 2018, e disputar a reeleição, ou tentar fazer o sucessor.