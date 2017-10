"Só com votos as ditaduras saem... (Mas) para estas eleições municipais a participação não é viável", disse Henry Ramos Allup, da Ação Democrática (AD), somando-se à posição manifestada pouco antes pelos partidos Vontade Popular e Primeiro Justiça.

Esse partido, que dominou a política venezuelana até a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999, somou-se à postura manifestada pouco antes pelos partidos Vontade Popular, liderado por Leopoldo López - que está em prisão domiciliar -, e Primeiro Justiça, do ex-candidato presidencial Henrique Capriles.

"Não vamos participar das municipais. Daremos a luta pelas garantias para eleger livremente um novo governo. O objetivo segue sendo tirar Nicolás Maduro do poder", afirmou Julio Borges, fundador do Primeiro Justiça e presidente do Parlamento de maioria opositora.