A petroleira estatal venezuelana PDVSA iniciou, nesta sexta-feira (27), o pagamento de 841,88 milhões de dólares de um bônus da dívida com vencimento em 2020, anunciou a empresa, afastando o risco de uma moratória.

"A PDVSA informa que já se iniciaram as transferências bancárias correspondentes ao pagamento principal do Bônus PDVSA 2020 por um montante total de 841,88 milhões de dólares às contas do banco J.P. Morgan", afirmou a petroleira em um comunicado.