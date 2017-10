A Venezuela entregou nesta quarta-feira (18) uma nota de protesto ao encarregado de negócios do Canadá em Caracas, Craib Kowalik, após o questionamento dos resultados das eleições regionais por parte de Ottawa.

"Entregamos uma nota de protesto ao governo do Canadá pela permanente e sistemática ingerência nos assuntos da Venezuela. Atacaram a democracia venezuelana antes e depois das eleições", expressou o chanceler Jorge Arreaza.

O Canadá questionou as eleições regionais na quarta-feira, alegando que o processo se caracterizou por "irregularidades", em particular o controle do Conselho Nacional Eleitoral, acusado pela oposição de servir ao governo.