O governo venceu 17 das 23 governações em disputa - a última também lhe foi atribuída, mas o poder eleitoral ainda não fez o anúncio. Embora tenha 20, considerou o resultado como uma grande vitória, já que as pesquisas davam como clara favorita a opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).

"Houve um processo eleitoral livre. O sistema eleitoral venezuelano é o mais auditado e seguro do mundo", manifestou o presidente.

Maduro dispôs que os governadores eleitos devem se subordinar e juramentar ante a Constituinte, sob pena de serem destituídos. A MUD descartou fazê-lo, mas suas divisões internas despertaram dúvidas no último momento.

"A estratégia do governo é conquistar a legitimidade nacional e internacional da Constituinte. A direção opositora acabará por se desconectar abertamente do eleitorado se for a essa instância", declarou à AFP o analista Eugenio Martínez.