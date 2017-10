Conspiração contra os Estados Unidos: essa é a acusação atribuída ao ex-chefe de campanha do presidente Donald Trump no âmbito das investigações sobre a suposta ingerência russa nas eleições de 2016.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI (a Polícia Federal americana) e as agências de Inteligência investigam o caso. Em paralelo, comitês da Câmara de Representantes e do Senado adiantam suas investigações.

Paul Manafort, o ex-chefe de campanha agora indiciado, renunciou antes das eleições. Ex-conselheiro do ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych, saiu da campanha depois que as autoridades ucranianas revelaram que o lobista teria recebido um pagamento de 12,7 milhões de dólares de um dirigente pró-Rússia.

- Demissão do chefe do FBI:

James Comey foi repentinamente demitido do comando do FBI em 9 de maio por Trump, incomodado com a direção que havia tomado uma investigação realizada pela Polícia Federal sobre contatos entre membros da equipe de campanha do republicano e os russos.