"O papa trabalha com determinação para promover as condições necessárias que nos permitam viver em um mundo sem armas nucleares", anunciou o porta-voz do Vaticano,Greg Bruke.

Segundo o arcebispo Silvano Tomasi, delegado do papa para os assuntos relacionados ao desarmamento nuclear, a reunião começou a ser organizada antes da crise desencadeada pela Coreia do Norte e os Estados Unidos.

"As pessoas que se encontram com os botões de autorização (para lançamentos nucleares) necessitam de equilíbrio mental", acrescentou ao jornal italiano La Repubblica.

No início de outubro, o mandatário americano fez uma enigmática declaração, ao argumentar que "apenas uma coisa funcionaria" com a Coreia do Norte, o que retomou as especulações sobre as possibilidades de um conflito armado.