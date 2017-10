"Para a União Europeia, nada muda", resumiu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, após a declaração de independência da Catalunha, expressando seu apoio a Madri, "único interlocutor", mas advertindo novamente contra o uso da força.

A maioria separatista do Parlamento catalão proclamou nesta sexta-feira, unilateralmente, a independência da Catalunha, acabando com quase um mês de incerteza após o referendo de autodeterminação ocorrido em 1º de outubro, apesar da suspensão da Justiça espanhola.

E em sua declaração solene pediu "à comunidade internacional e às autoridades da União Europeia a intervir para parar com a violação dos direitos civis e políticos em curso, e dar prosseguimento ao processo negociador com o Estado espanhol".

Mas, como era de se esperar, nem as instituições europeias nem os países do bloco, como França, Alemanha e Reino Unido, reconheceram essa declaração. "A soberania e a integridade territorial da Espanha são e continuarão sendo invioláveis", disse um porta-voz em Berlim.

A declaração de independência é "contrária ao Estado de direito e à Constituição espanhola, que "são parte do ordenamento legal da União Europeia", apontou o chefe da Eurocâmara, Antonio Tajani, que pediu a volta da legalidade como "base para o diálogo".

- 'A força do argumento' -

A declaração de autodeterminação foi feita enquanto ocorria um debate no Senado espanhol sobre as propostas de Madri para intervir na autonomia da Catalunha, entre elas a destituição de seu governo, e que foram aprovadas por uma ampla maioria.

O governo espanhol de Mariano Rajoy recebeu um forte respaldo do presidente francês, Emmanuel Macron, que, da Guiana Francesa, reiterou o seu "apoio" para "fazer respeitar o Estado de direito na Espanha".

Embora o apoio da UE a Madri tenha sido firme desde a convocação do referendo, a atuação policial nesse dia apreendendo urnas e atuando de forma agressiva contra a população chamou a atenção.

"Espero que o governo espanhol favoreça a força do argumento, não o argumento da força", reiterou Tusk nesta sexta.

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, que governa em coalizão com separatistas flamencos, pediu uma "solução pacífica" em "relação à ordem nacional e internacional" e ao "diálogo como única ferramenta para resolver uma crise política.

A UE, um grupo de Estados, mas com fortes identidades regionais, quer evitar que a crise política na Espanha se espalhe pelo resto do bloco, em plena negociação com o Reino Unido sobre a sua saída prevista para março de 2019.