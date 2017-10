Os líderes da União Europeia (UE), no segundo dia da cúpula em Bruxelas estenderam a mão, nesta sexta-feira (20), à primeira-ministra britânica, Theresa May, sob pressão no Reino Unido para avançar nas negociações estagnadas sobre o Brexit.

Os 27 líderes da UE deram "luz verde", nesta sexta, para começar "internamente" a segunda fase das negociações, que se concentrará nas futuras relações entre as duas partes, especialmente comerciais, bem como em uma possível fase de transição após a data oficial do Brexit, prevista para 29 de março de 2019.

May fez duas propostas na ocasião: uma contribuição de seu país no atual orçamento europeu, que expira dois anos depois do Brexit, com 20 bilhões de euros e um período de transição de dois anos após a saída do Reino Unido.