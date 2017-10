Orlando, Flórida – Todos os dias dezenas de porto-riquenhos se espalham por Orlando, fugindo de suas casas, suas vidas devastadas pelo furacão Maria. Nos próximos meses, disseram as autoridades daqui, o número pode subir para mais de 100 mil.

E esses números podem refazer a política na Flórida, um estado onde as duas últimas disputas presidenciais e para governador foram decididas por cerca de 1 ponto percentual ou menos.

Há mais de um milhão de porto-riquenhos na Flórida, um número que duplicou desde 2001, impulsionado em grande parte pela economia vacilante da ilha. Mas seus poderes políticos evoluíram lentamente no estado. A onda de potenciais eleitores vindos de lá pode rapidamente mudar esse cálculo.

Se as estimativas se confirmarem, e várias autoridades disseram que estão baixas, a votação porto-riquenha, que tem sido fortemente democrata, pode se equiparar ao voto cubano no estado, que durante anos foi um baluarte republicano em nível estadual e nacional.

"O que fica claro é que terão maior poder de desequilibrar", disse Anthony Suarez, advogado que se candidatou tanto pelo Partido Republicano quanto pelo Democrata. "Assim como todos aqui tem que ir para Miami e parar no Versailles, tomar um cafezinho para agradar a comunidade cubana, isso é o que vai começar a acontecer aqui".

Na região central da Flórida, lar de mais de 350 mil porto-riquenhos, o impacto político gerado por eles já foi sentido. No ano passado, o deputado democrata Darren Soto foi o primeiro membro do Congresso de ascendência porto-riquenha, quando ganhou representação por um distrito da Flórida central, com grande população da ilha.

Soto disse que qualquer mudança significativa na população de um estado com competição acirrada, como é o caso da Flórida, pode ter um impacto enorme.

"Meu distrito tem o maior número de pessoas nascidas em Porto Rico do que qualquer outro e isso já está mudando a política da Flórida", disse ele.

E a mudança pode ser ainda mais significativa por causa da revolta generalizada pela resposta do presidente Donald Trump à devastação causada pelo Maria – o presidente, acusado de demorar para reagir à crise, disse que os ilhéus não faziam o suficiente para ajudar a si próprios.

A revolta, disse Soto, "pode ter repercussões enormes".

"Não se ataca as pessoas que estão na pior. Essas são coisas que ninguém esquece", acrescentou.

Enquanto os democratas enxergam um grande potencial para registrar novos eleitores, eles sabem que seus esforços devem esperar até que as necessidades mais urgentes dos recém-chegados – como escolas, postos de trabalho, habitação e serviços médicos – sejam satisfeitas. A Flórida central será uma espécie de ímã para muitos dos migrantes, que se juntarão às famílias aqui em Orlando e em comunidades vizinhas como Kissimmee. Eles vão se sentir em casa nas mercearias, lojas e igrejas em uma área onde a influência latina é evidente e abundante.

Em um salão de baile de uma organização de serviços porto-riquenha daqui, cerca de uma dúzia de homens e mulheres, incluindo ativistas, um advogado, um comissário do Condado de Orange, um policial e um psicoterapeuta disseram que a tempestade aproximou a comunidade como nunca.

"Agora entendemos a necessidade de se organizar. Essa tragédia nos uniu", disse Trini Quiroz, uma das ativistas.

Sob o guarda-sol de uma organização chamada CASA, 14 grupos têm se auxiliado para ajudar na entrega de suprimentos para Porto Rico a fim de fazer um reassentamento na Flórida central.

Emily Bonilla, comissária democrata do condado, que foi eleita em um distrito que é 80 por cento branco, está trabalhando para fornecer serviços para os recém-chegados, consciente de que em breve podem ser seus eleitores.

"Porto-riquenhos são únicos. Apoiamos uns aos outros, independentemente do partido, mas não é nenhuma surpresa que a maioria se torne democrata", disse ela.

Trump ganhou cerca de 35 por cento dos votos de latinos no estado em 2016, segundo as pesquisas, 54 por cento dessa parcela era proveniente de famílias cubanas. Hillary Clinton teve cerca de 70 por cento dos votos dos latinos não cubanos, e teve uma vantagem de quase 3 para 1 entre os porto-riquenhos.

Mesmo assim, os republicanos dizem que os porto-riquenhos na Flórida, diferentemente daqueles em Nova York que votaram esmagadoramente nos democratas, podem ser um voto de minerva em muitas questões.

"Nós não somos um monólito", disse Suárez, advogado aqui, que agora também está ajudando a encontrar vagas para estudantes de Direito porto-riquenho em faculdades da Flórida.

Mesmo que os porto-riquenhos não sejam eleitores homogêneos em uma série de questões, como impostos e aborto, "quando se trata do que afeta sua comunidade, eles se comportam como um bloco", disse Edwin Meléndez, diretor do centro de estudos de Porto Rico no Hunter College, em Nova York.

Maribel Cordero, psicoterapeuta que está concorrendo a um lugar na Comissão Municipal do Condado de Orange, disse que não havia sinais de um despertar político.

"Muitas coisas vão mudar. Eles vão ter que ter confiança em nós", disse ela sobre os eleitos, acrescentando, "Estamos todos unidos e queremos um lugar na mesa".

Isso coloca pressão extra sobre Trump para reverter a percepção de que ele é (e inicialmente foi) indiferente a Porto Rico.

Vários ativistas ficaram intrigados com a sugestão de Trump de tentar apagar a dívida pública inchada de Porto Rico, mas em seguida notaram que outros membros da administração tinham descartado a ideia. E eles foram unânimes em suas críticas à Trump por esperar duas semanas para visitar a ilha e sobre as observações duras que fez sobre a prefeita de San Juan, a quem acusou de ser uma "liderança fraca".

"Foi horrível. Ele nos tratou como um país de terceiro mundo", disse Zoraida Rios-Andino.

O governador Rick Scott, que foi mencionado como um possível candidato para o Senado dos Estados Unidos no próximo ano, e o senador Marco Rubio, ambos republicanos, têm pedido agressivamente por assistência para a ilha e serviços na Flórida para ajudar aqueles que foram deslocados. Eles têm consciência de que ir contra o presidente pode ter consequências.

"Uma das razões pelas quais você vê Rubio e Rick Scott disputando Porto Rico é eles terem percebido o perigo potencial, para os republicanos da Flórida, do ataque à prefeita", disse Susan MacManus, professora da Universidade do Sul da Flórida, que estuda os votos latinos no estado.

Em última análise, o impacto dos porto-riquenhos na política vai chegar a pessoas como Esteban Garces, diretor da Mi Familia Vota, que atua no estado desde 2012 e disse que seu grupo registrou mais de 65 mil eleitores desde então.

Porto-riquenhos são cidadãos americanos por nascimento, registrá-los é muito mais fácil do que registrar os imigrantes latinos. Essa organização construiu uma rede que facilita a declaração de residência na Flórida para poder ser registrar como eleitor.

"Nós temos a capacidade e o know-how para intensificar a escala", disse Garces.

"Este é um momento decisivo. Historicamente os cubanos sempre foram percebidos como uma potência política na Flórida, mas, ao longo dos anos, sua concentração vem diminuíndo. Agora, existem quase mais porto-riquenhos do que cubanos, o que criará uma mudança dinâmica no modo do latino votar na Flórida", disse ele.

É cedo demais, segundo Garces, para pressionar as pessoas que chegam, muitos atingidos pela perda, a se registrar. Mas com a eleição para governador no ano que vem, ele se prepara para iniciar a mobilização apenas depois que os imigrantes tiverem se acomodado.

Essa próxima eleição e a disputa presidencial de 2020, se Trump estiver na corrida, será um referendo para parte dos eleitores latinos sobre como os políticos trataram a crise de Porto Rico.

"Eles têm muito poder em mãos com essa votação. É só uma questão de preparação", finalizou Garces.