Uma das filhas de Petty, AnnaKim Violette, publicou fotos da cerimônia privada, realizada na segunda-feira - duas semanas após sua morte por uma parada cardíaca - no Santuário do Lago da Irmandade da Autorrealização.

Uma das fotos que AnnaKim Violette publicou no Instagram mostra pequenas flores sobre um tecido cinza, acompanhada da legenda "You belong somewhere you feel free" ("Você pertence a algum lugar onde você se sinta livre"), um dos versos da canção "Wildflowers" do cantor.