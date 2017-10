O presidente queniano em fim de mandato, Uhuru Kenyatta, venceu a eleição presidencial de 26 de outubro com 98,26% dos votos, em uma consulta boicotada por seu principal opositor, Raila Odinga - anunciou a Comissão Eleitoral (IEBC) nesta segunda-feira (30).

"Não é nada mais do que uma nova confirmação da vontade" do povo, afirmou o presidente agora reeleito.

A Comissão decidiu proclamar a vitória de Kenyatta, apesar de o pleito não ter podido ser realizado em quatro condados do oeste do país, favoráveis à oposição. A IEBC alegou, porém, que mesmo que tivessem sido realizadas eleições nesses condados, o resultado global não seria modificado.

País dinâmico e primeira economia comercial no leste da África, com 48 milhões de habitantes, o Quênia está mergulhado em sua pior crise política em dez anos, desde que a Suprema Corte invalidou a disputa de 8 de agosto.

As eleições foram invalidadas após as denúncias por parte de Odinga sobre irregularidades no processo. O Supremo responsabilizou a Comissão Eleitoral por realizar eleições que não foram "transparentes".