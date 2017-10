A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (24), a renovação da licença do glifosato por um período de cinco a sete anos, mais curto do que o normal, devido a pressões da opinião pública e da Eurocâmara contra este herbicida controverso.

A comissão, o braço executivo do bloco europeu, recomendou originalmente que a licença para o glifosato fosse renovada por 10 anos, mas enfrentou um crescente alvoroço pelos supostos perigos do uso deste herbicida, que alguns temem que pode causar câncer.

Os críticos do glifosato, liderados por ativistas ambientais do Greenpeace, estão pedindo uma proibição definitiva na Europa e entregaram, na segunda-feira, à UE uma petição assinada por mais de 1,3 milhão de pessoas apoiando esse movimento.

Eles pediram uma interrupção do uso não profissional do glifosato quando sua licença expirar, em 15 de dezembro, assim como do uso do produto perto de parques públicos e playgrounds.