A Comissão Europeia afirmou nesta terça-feira que está "horrorizada" com o assassinato de Daphne Caruana Galizia, uma jornalista de Malta que denunciava a corrupção em seu país e que morreu na explosão de uma bomba em seu carro.

"Estamos horrorizados com o fato de que uma jornalista conhecida e respeitada, a senhora Daphne Caruana Galizia, perdeu a vida no que parece ter sido um ataque especificamente dirigido contra ela", disse o porta-voz do Executivo europeu, Margaritis Schinas.