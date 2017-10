Um poderoso tufão deixou nesta segunda-feira cinco mortos, um desaparecido e vários feridos em sua passagem pelo Japão, horas depois que o país realizou as eleições legislativas.

As autoridades pediram habitantes das zonas costeiras do Pacífico que fossem para os refúgios antes que o tufão, descrito como muito potente, atingisse Tóquio e as regiões vizinhas na madrugada desta segunda-feira.