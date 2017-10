Trump fará o anúncio em um evento na Casa Branca, que contará com a presença de ex-dependentes e pais de vítimas, disseram os altos funcionários do governo.

Mas as autoridades disseram que, em vez de declarar uma emergência nacional, o presidente ordenaria que o secretário interino de saúde e serviços humanos anunciasse uma "emergência nacional em saúde pública".

Uma emergência nacional dá aos estados acesso a fundos federais de socorro em desastres, mas as autoridades disseram que uma declaração de emergência de saúde pública era mais apropriada na luta contra uma crise de longo prazo, como a epidemia dos opioides.

A declaração não fornece nenhum financiamento federal adicional para enfrentar a crise, mas as autoridades disseram que a Casa Branca buscará mais dinheiro para isso com o Congresso.

Além disso, o presidente orientará os chefes de agências e departamentos governamentais a "exercerem todas as autoridades de emergência apropriadas que eles têm para reduzir o número de mortes e minimizar a devastação causada pela crise dos opioides", disse um funcionário.

Uma comissão designada por Trump para investigar o vício e abuso de drogas realizou uma "recomendação urgente" no início deste ano para que o presidente declarasse uma emergência nacional sob a Lei do Serviço de Saúde Pública, ou sob a Lei Strafford.

A Lei do Serviço de Saúde Pública dá ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos a autoridade para responder a emergências de saúde pública.

Segundo a comissão, 142 americanos morreram diariamente de overdose em 2015, superando o número de óbitos em acidentes de trânsito e crimes com armas de fogo combinados.

Dois terços destas mortes por overdose em 2015 foram decorrentes do uso de opioides como Percocet, OxyContin, heroína e fentanil, revelou a comissão.

Os analgésicos prescritos e a heroína contribuíram para cerca de 60.000 mortes por overdose nos Estados Unidos em 2016, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, de acordo com uma estimativa compilada pelo The New York Times.