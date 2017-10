Um dia depois que os senadores republicanos Jeff Flake e Bob Corker descreveram Trump como um presidente com "flagrante desprezo" pela verdade e o acusaram de "degradar o país", o magnata atacou os dois no Twitter.

"A razão pela qual Flake e Corker abandonaram a corrida pelo Senado é muito simples, eles não têm qualquer possibilidade de serem eleitos", tuitou o presidente horas depois de se reunir com congressistas republicanos no Capitólio.

"A reunião com os senadores republicanos ontem (terça), fora Flake e Corker, foi um festival de amor, com grandes ovações e grandes ideias para os Estados Unidos", acrescentou.

Muitos republicanos expressam em privado suas dúvidas sobre o desempenho de Trump no cargo, mas continuam dando seu apoio publicament.

Mas observadores assinalam que Trump gerou uma divisão no Partido Republicano, na qual os conservadores do 'establishment' lutam por frear o avanço da ala mais populista e nacionalista do partido.