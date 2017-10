"A Grécia atravessou um período difícil, mas fizeram um trabalho fantástico para revertê-lo e estão de volta", disse Trump a Tsipras no Salão Oval.

Após sete anos de um ajuste rigoroso que custou um quarto de seu Produto Interno Bruto (PIB) e do aumento vertiginoso do desemprego, a Grécia prevê crescer 2% em 2017 graças, em parte, ao turismo recorde registrado neste verão (no Hemisfério Norte).